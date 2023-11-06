Что если бы птицы и животные вдруг стали людьми? Давайте посмотрим

Южнокорейский художник, известный в Сети под псевдонимом Нитро, представил серию работ, в которых решил показать, как могли бы выглядеть некоторые животные, если бы они были героями мультфильмов в человеческом обличии.
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