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Андре Игудала: «Джимми Батлер ближе всех приблизился к Кобе по желанию победить»

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала отметил характер лидера «Майами» Джимми Батлера.

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