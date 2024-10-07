Арина Аверина: «Не думаю о том, чтобы пойти в Госдуму. Таких планов у меня не было»

– На твой взгляд, возможно ли появление Ирины Винер в Госдуме после ухода с поста президента ВФХГ (Всероссийской федерации художественной гимнастики)? – Не могу комментировать решения Ирины Александровны, так же как и ее решение покинуть пост президента федерации художественной гимнастики.
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