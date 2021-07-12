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Источники рассказали о "черном списке" ректоров российских вузов

Источники рассказали о "черном списке" ректоров российских вузов

В России зафиксирован феномен, который можно назвать "ректоропад". За последнюю пару недель отечественная система высшего образования внезапно лишилась сразу с полдесятка ректоров, а на подходе, говорят в образовательных кругах, следующие жертвы.

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