Источники рассказали о "черном списке" ректоров российских вузов

В России зафиксирован феномен, который можно назвать "ректоропад". За последнюю пару недель отечественная система высшего образования внезапно лишилась сразу с полдесятка ректоров, а на подходе, говорят в образовательных кругах, следующие жертвы.
В России зафиксирован феномен, который можно назвать "ректоропад". За последнюю пару недель отечественная система высшего образования внезапно лишилась сразу с полдесятка ректоров, а на подходе, говорят в образовательных кругах, следующие жертвы.
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