Юра Борисов с женой, Марк Эйдельштейн на красной дорожке премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии "Оскар". На красной дорожке появились Юра Борисов с женой, его коллега по фильму "Анора" Марк Эйдельштейн, Эль Фаннинг, Ариана Гранде, Синтия Эриво, Эдвард Нортон с супругой, Лили Роуз Депп, Зои Салдана Эмма Стоун и другие.
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