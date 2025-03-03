Юра Борисов с женой, Марк Эйдельштейн на красной дорожке премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии "Оскар". На красной дорожке появились Юра Борисов с женой, его коллега по фильму "Анора" Марк Эйдельштейн, Эль Фаннинг, Ариана Гранде, Синтия Эриво, Эдвард Нортон с супругой, Лили Роуз Депп, Зои Салдана Эмма Стоун и другие.