Стало известно, что Соболев сам инициировал переговоры по трансферу в «Зенит»

Пока что игрок все еще значится в «Спартаке» Журналист «Спорт-экспресса» Максим Никитин посетил подкаст «Премьер-лига несправедливости» и рассказал, что нападающий «Спартака» Александр Соболев сам запустил историю с возможным трансфером в петербургский «Зенит».
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