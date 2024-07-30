Стало известно, что Соболев сам инициировал переговоры по трансферу в «Зенит»

Пока что игрок все еще значится в «Спартаке» Журналист «Спорт-экспресса» Максим Никитин посетил подкаст «Премьер-лига несправедливости» и рассказал, что нападающий «Спартака» Александр Соболев сам запустил историю с возможным трансфером в петербургский «Зенит».