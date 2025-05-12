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137-я мотострелковая бригада освободила Лысовку в Донецкой Республике

137-я мотострелковая бригада освободила Лысовку в Донецкой Республике

Российские военнослужащие из 137-й мотострелковой бригады провели успешную операцию по освобождению Лысовки в Донецкой Народной Республике, преодолев ожесточённое сопротивление противника и уничтожив его технику, включая беспилотники "Баба Яга".

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