В мэрии объяснили появление грязной воды в доме № 16 на улице Генерала Зимина

Жильцы дома № 16 на улице Генерала Зимина пожаловались на грязную воду в кранах. В департаменте жилья и инженерной инфраструктуры мэрии Нижнего Новгорода объяснили появление темной воды старой системой горячего водоснабжения.
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