Полиция Новоуральска провела встречу с представителями профсоюзных организаций города, посвященную мошенничеству

Для доведения актуальной информации по мошенничествам , а так же с целью призыва к проведению профилактических бесед с работниками трудовых коллективов города, полиция Новоуральска провела встречу с представителями профсоюзных организаций.
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