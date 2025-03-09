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Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три склада ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три склада ВСУ

В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три склада ВСУ. «Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

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