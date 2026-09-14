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Север Пресс

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Города Кавказа и юга России атакованы БПЛА в ночь на 14 сентября

Города Кавказа и юга России атакованы БПЛА в ночь на 14 сентября

В России ночью 14 сентября было закрыто семь аэропортов. Беспилотная опасность объявлена в городах юга России, а также на Северном Кавказе.

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