Ракетную опасность в Курской области отменили

Режим предупреждения о ракетной опасности, введённый в Курской области в 11:02 мск, отменили. Соответствующее объявление сделал в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
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