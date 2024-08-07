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Ракетную опасность в Курской области отменили

Ракетную опасность в Курской области отменили

Режим предупреждения о ракетной опасности, введённый в Курской области в 11:02 мск, отменили. Соответствующее объявление сделал в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

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