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Царьград

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Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент лидера страны

Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент лидера страны

27 декабря Национальная ассамблея Южной Кореи приняла решение об импичменте исполняющего обязанности президента Хан Док Су.

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