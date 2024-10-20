Новый вид мошенничества распространяется в Telegram

В МВД предупредили о рассылке вредоносных файлов под видом фото в мессенджере Telegram.фото: t.me/cyberpolice_rusce_rus--> В МВД предупредили о рассылке вредоносных файлов под видом фото в мессенджере Telegram.
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