Нижегородские НКО представили лучшие социальные практики в Москве на ВДНХ

Некоммерческие организации Нижегородской области представили свои лучшие практики в Москве на ВДНХ. На выставке-форуме «Россия» прошел День некоммерческих организаций, приуроченный к всемирному празднику НКО, который ежегодно отмечают 27 февраля.
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