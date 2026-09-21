Согреться смогут не все: На Украине взлетела цена на важный "зимний" товар

Украинцев усиленно призывают уезжать из больших городов на зимний период, так как в деревнях и сёлах есть возможность хотя бы согреться за счёт печного отопления.
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