Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту и американскими астронавтами Мэттью Домиником, Майклом Барратт и Джанеттой Эппс отстыковался от Международной космической станции (МКС) и двигается на Землю.
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