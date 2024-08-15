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Русских бьют в Киргизии, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Русских бьют в Киргизии, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Айнур Курманов.   Почва русофобии в Киргизии, удобренная «языковыми патрулями», деятельностью тысяч прозападных НПО и фондов, принятием дискриминационных законов, включая реабилитацию бандитов, басмачей и пособников нацистов, уже даёт кровавые всходы.

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Комментарии
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Игорь Витюгов
Странно, что там еще осталось русскоязычное население. Ведь еще с момента развала СССР было ясно, что спокойствия там не будет. А что касается взаимоотношений с республиками Ср.Азии- то только визовый режим и максимально снизить завоз раб силы от туда.
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