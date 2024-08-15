Русских бьют в Киргизии, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Игорь Витюгов

Странно, что там еще осталось русскоязычное население. Ведь еще с момента развала СССР было ясно, что спокойствия там не будет. А что касается взаимоотношений с республиками Ср.Азии- то только визовый режим и максимально снизить завоз раб силы от туда.