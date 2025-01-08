Неуправляемый пожар в Калифорнии уничтожает дома голливудских звезд. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары. Огонь охватил площадь более 1,3 тысячи гектаров. Горят леса. Из-за ветра и засухи пламя подбирается к элитному городскому району Пасифик-Палисейдс, в котором живут американские знаменитости.
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