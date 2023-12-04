Немного солнца в хмурый день. Хватает ли вам витамина D?

«Солнечный» витамин D прописывают пациентам педиатры и геронтологи, диетологи и эндокринологи, терапевты, гинекологи, неврологи и иммунологи, ведь спектр его влияния на организм огромен, а дефицит почти поголовен.
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