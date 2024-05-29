Интерактивную карту с мероприятиями для детей представили в Новосибирске

О новинке сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко: отныне жители региона не пропустят ни одного интересного и полезного события, будут знать, где и как всей семьей активно провести выходные.
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