Спасатели нашли тела всех трех детей, пропавших на реке в Приморье

Все дети, пропавшие на реке Арсеньевке в Яковлевском районе 24 июня, найдены мёртвыми. Тела мальчиков нашли в воскресенье на дне реки, девочку спасатели обнаружили сегодня, сообщает ИА В минувшую субботу около полудня четверо детей из села Новосысоевка пошли купаться: два брата 2013 и 2014 годов рождения, их сестра 2011 года рождения, а также друг старшего из братьев — его ровесник.
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