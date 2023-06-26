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Спасатели нашли тела всех трех детей, пропавших на реке в Приморье

Спасатели нашли тела всех трех детей, пропавших на реке в Приморье

Все дети, пропавшие на реке Арсеньевке в Яковлевском районе 24 июня, найдены мёртвыми. Тела мальчиков нашли в воскресенье на дне реки, девочку спасатели обнаружили сегодня, сообщает ИА  В минувшую субботу около полудня четверо детей из села Новосысоевка пошли купаться: два брата 2013 и 2014 годов рождения, их сестра 2011 года рождения, а также друг старшего из братьев — его ровесник.

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