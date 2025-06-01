Астроном Богачев: крупное облако солнечной плазмы достигло Земли раньше прогноза

31 мая на Солнце зарегистрировали крупнейший в этом году выброс массы, направленный в сторону Земли. По словам астронома Сергея Богачева, температура солнечного ветра, если верить показателям, составила более 2 млн градусов, а скорость превышает 1 тыс.