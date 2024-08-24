Ситуация близка к катастрофе: ВСУ готовятся к "сокрушительной" атаке на Крымский мост

В течение нескольких дней произошло два громких происшествия – ВСУ нанесли удар по аэродрому Мариновка под Волгоградом и по порту Кавказ, где стоял паром, гружённый 30 железнодорожными цистернами с топливом.
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