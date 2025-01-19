В российском регионе начали проверку после избиения контрактников в воинской части

В Туве начали проверку после избиения контрактников в воинской части В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.
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