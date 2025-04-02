Жителей Алтая призывают проголосовать за предприятия края в национальном конкурсе

Поддержать алтайские компании, выпускающие органическую продукцию, можно до 7 апреля Жителей Алтайского края призывают отдать свой голос за компании "Эко-хозяйство Марии Самариной" и "Курай Агро Плюс", которые борются за победу в народном голосовании в Национальном органическом конкурсе.