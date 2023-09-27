✨Xbox Game Pass Ultimate (470+ игр) | Гарантия 3 года✅ На ваш аккаунт! от DINERO SHOP (общий аккаунт) Что вы получаете после покупки? Подарок за положительный отзыв ✅ Лицензионный аккаунт XBOX С ПОДПИСКОЙ ULTIMATE который у вас никогда не заберут ✅ Простую инструкцию по активацию игр на вашем аккаунте с помощью нашего аккаунта ✅ Можно играть как на PC так и на КОНСОЛИ ✅ Гарантия 3 года ✅ Более 470 игр ✅ Можно играть в любой стране ✅ Моментальная выдача Правила пользования: ❗Запрещено менять что либо на аккаунте ❗Если у вас во время подключения к аккаунту возникла проблема прочтите еще раз инструкцию ❗Если играете с ПК у вас должна быть установлена windows 10/11 ❗Строго запрещена перепродажа и передача 3 лицам данные от аккаунта ❗В случае возникновения проблем с аккаунтом вы должны обратится к нам и не оставлять негативный отзыв до получения ответа ❌ Внимание❌ ⚠️ На PC не работает - Minecraft Java, Dungeons и EA Play/Ubisoft игры ⚠️ На консоли EA Play/Ubisoft игры работают без проблем ⚠️ Сервис xCloud НЕ работает .