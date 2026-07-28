Россия активизировала применение новой версии ударного дрона «Гербера сикер» Россия начала гораздо активнее использовать беспилотники «Гербера сикер», причем уже н.
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Россия активизировала применение новой версии ударного дрона «Гербера сикер» Россия начала гораздо активнее использовать беспилотники «Гербера сикер», причем уже н.
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