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Россия активизировала применение новой версии ударного дрона «Гербера сикер

Россия активизировала применение новой версии ударного дрона «Гербера сикер» Россия начала гораздо активнее использовать беспилотники «Гербера сикер», причем уже н.

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