Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСИН предложили разрешить применять оружие к сбежавшим заключенным

ФСИН предложили разрешить применять оружие к сбежавшим заключенным

В России сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний хотят разрешить применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ходе розыска осужденных, уклоняющихся от уголовной ответственности, если они сопротивляются.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Конечно же, нужно применять СИЛУ к преступникам, бандитам!... Добренькими увещеваниями их поведение не исправить!
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5 час.

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