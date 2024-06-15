ФСИН предложили разрешить применять оружие к сбежавшим заключенным

В России сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний хотят разрешить применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ходе розыска осужденных, уклоняющихся от уголовной ответственности, если они сопротивляются.
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