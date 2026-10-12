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Спорт Уик-Энд

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Гендиректор «Зенита» отправился в Омск. Источник: «Зенит» может переехать в «Ледовый дворец»

Гендиректор «Зенита» отправился в Омск. Источник: «Зенит» может переехать в «Ледовый дворец»

Баскетбольный клуб «Зенит», выступающий в Единой лиге ВТБ, может переехать из КСК «Арена» в «Ледовый дворец».

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