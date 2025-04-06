Овечкин заявил, что чувствовал поддержку всей России

Reuters/Geoff Burke-Imagn Images Хоккеист Александр Овечкин рассказал обозревателю "Спорт-Экспресса" Игорю Рабинеру, что во время игры чувствовал поддержку всей России и ему приходило множество сообщений от близких.
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