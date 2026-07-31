Spain's Border Invasion Is An Optics Disaster For Open-Border Democrats The average American has learned about the far-left movement, or more particularly, reformist socialists, otherwise known as the Democratic Socialists of America, in recent months.
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