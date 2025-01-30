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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ипсвич» отдал защитника Кларка в аренду «Шеффилд Юнайтед»

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона. 23-летний защитник дебютировал в АПЛ в матче против «Эвертона» (0:2) в октябре.

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