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Пентагон создает ИИ для ВМС США в Азии из-за «китайской угрозы»

Пентагон создает ИИ для ВМС США в Азии из-за «китайской угрозы»

Пентагон ускоренно разрабатывает средства на основе искусственного интеллекта (ИИ) для главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала Джона Акилино, который сосредоточен на «угрозе», исходящей со стороны Китая, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.

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