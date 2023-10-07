Пентагон создает ИИ для ВМС США в Азии из-за «китайской угрозы»

Пентагон ускоренно разрабатывает средства на основе искусственного интеллекта (ИИ) для главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала Джона Акилино, который сосредоточен на «угрозе», исходящей со стороны Китая, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.
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