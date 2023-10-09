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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Сообщается, что письмо с извинениями за The Lord of the Rings: Gollum было написано с испо...

Сообщается, что письмо с извинениями за The Lord of the Rings: Gollum было написано с испо...

Сообщается, что письмо с извинениями за The Lord of the Rings: Gollum было написано с использованием ChatGPTThe Lord of the Rings: Gollum вышла в начале этого года и оказалась одним из самых провальных релизов игры за последнее время.

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