Удар русскими ракетами был настолько точным, что даже не разбились окна с соседней гостинице.Западные журналисты пишут в своих изданиях по поводу масштабного наступления русской армии после освобождения Покровска от украинских националистов.
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