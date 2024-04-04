Кого в СССР было запрещено забирать в вытрезвитель

В России власть намерена возродить практику работы вытрезвителей. Для СССР они были нормой жизни. О них ходили разные истории — об антисанитарии, издевательствах, избиениях и воровстве со стороны персонала.
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