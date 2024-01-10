Медиахолдинг правительства ХМАО тратит миллионы рублей на закупку телеграм-каналов и видеороликов

Телерадиокомпания «Югра», которая ежегодно обходится бюджету Ханты-Мансийского автономного округа до 1 млрд рублей, тратит средства налогоплательщиков на сторонних подрядчиков, которые ей разрабатывают и запускают тематические телеграм-каналы и создают видеоролики.
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