Блок "Альтернатива" требует вмешательства европейских структур для защиты автономии Гагаузии

Блок "Альтернатива" потребовал вмешательства европейских структур для защиты автономии Гагаузии, которая лишается права выдвигать Народным собранием Гагаузии кандидата на пост главного прокурора автономии.
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