Евродепутаты партии Орбана раскритиковали ЕК за реакцию на события в Польше

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии "Фидес" написали в Европейскую комиссию обращение, где раскритиковали орган за отсутствие реакции на ликвидацию государственных СМИ правительством Дональда Туска в Польше.
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