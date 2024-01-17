Си Цзиньпин призвал к продвижению высококачественного развития финансового сектора Китая

Пекин, 16 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подчеркнул необходимость непоколебимо следовать по пути финансового развития с китайской спецификой и продвигать высококачественное развитие финансового сектора страны.
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