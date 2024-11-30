«Казачок» посреди Загреба: предпочтения меняются

«”Казачок” посреди Загреба» – под таким характерным заголовком сербская газета «Печат» опубликовала в прошлом году статью, посвященную политическому раздраю в Хорватии, другой республике бывшей Югославии, где в декабре 2024 года предстоят президентские выборы.