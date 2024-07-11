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Закон и Порядок

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Роджерс: Расклады, батенька

Роджерс: Расклады, батенька

Как говорит один заокеанский дедушка в маразме, «Лук, хер зе финг».Давайте подытожим последние события и рассмотрим, как изменились глобальные расклады.

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