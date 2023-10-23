Афганистан: кто и зачем подбрасывает дрова в очаг напряженности

Ключевым фактором риска являются попытки США и их союзников использовать проблемы со стабилизацией положения в Афганистане для вмешательства во внутренние дела центральноазиатских государств, чтобы создать на их территории плацдарм для борьбы против России и Китая .
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