"Говорил о скором выздоровлении". За несколько часов до ухода Роман Мадянов боролся за жизнь – свидетельство сына

"Говорил о скором выздоровлении". За несколько часов до ухода из жизни Роман Мадянов продолжал бороться за жизнь – свидетельство сына знаменитого артистаХотя актёр Роман Мадянов не вписывался в гламурное понятие "кинозвезда" и не успел получить официальное звание народного артиста России, не будет преувеличением сказать, что 25 сентября 2024 года русская культура понесла тяжёлую потерю.