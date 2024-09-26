"Говорил о скором выздоровлении". За несколько часов до ухода Роман Мадянов боролся за жизнь – свидетельство сына

"Говорил о скором выздоровлении". За несколько часов до ухода из жизни Роман Мадянов продолжал бороться за жизнь – свидетельство сына знаменитого артистаХотя актёр Роман Мадянов не вписывался в гламурное понятие "кинозвезда" и не успел получить официальное звание народного артиста России, не будет преувеличением сказать, что 25 сентября 2024 года русская культура понесла тяжёлую потерю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- К такому не готовят даже диверсантов: Четверо русских срочников месяц искали своих в окружении ВСУ. Стали известны подробности подвига
- "Прилёт шатнул полгорода": Столбы огня от Киева до Одессы. Под "Искандерами" вспыхнули мосты, важнейшие заводы, железная дорога
- Незабываемую встречу устроили 300 мигрантам в аэропорту Челябинска
Свежие комментарии