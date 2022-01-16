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Овечкин вплотную приблизился к Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Айлендерс" вплотную приблизился к Майку Модано в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

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