Овечкин вплотную приблизился к Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Айлендерс" вплотную приблизился к Майку Модано в списке лучших бомбардиров в истории лиги.