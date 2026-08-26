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Планы Mitsubishi в США: пять новинок без Pajero

Планы Mitsubishi в США: пять новинок без Pajero

Планы Mitsubishi в США: пять новинок без Pajero[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Mitsubishi переживает трудные времена на американском рынке: ее гамма устарела, и за первое полугодие 2026-го в США продано всего 50 011 экземпляров — на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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