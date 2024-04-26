Педагоги несут ответственность за возложенные на них обязанности в случаях, установленных федеральными законамиDaily Storm спросил у Министерства науки и высшего образования РФ, следят ли преподаватели за соблюдением законов о дискредитации Российской армии в курсовых и выпускных работах российских студентов.