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В Минобрнауки рассказали, что преподаватели следят за соблюдением законов о дискредитации армии в работах студентов

В Минобрнауки рассказали, что преподаватели следят за соблюдением законов о дискредитации армии в работах студентов

Педагоги несут ответственность за возложенные на них обязанности в случаях, установленных федеральными законамиDaily Storm спросил у Министерства науки и высшего образования РФ, следят ли преподаватели за соблюдением законов о дискредитации Российской армии в курсовых и выпускных работах российских студентов.

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