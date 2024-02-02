Пять минут хорошего настроения. Мальдивы

Наконец-то хорошая новость для пенсионеров - на Мальдивы теперь можно путешествовать без визы! Мечта россиянина: жить на Мальдивах, получать зарплату, как в Лихтенштейне, жрать, как американцы, пить, как немцы, развлекаться, как бразильцы и чтобы за него на Россию работал китаец с зарплатой эфиопа, мозгами японца и трудолюбием сингапурца.