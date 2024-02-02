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  • Владимир Фоминых
    спасибоСлезы ангелов
  • bobmihal Krylov
    Извините, мне очень нравятся ваши рассказы, ваше отношение! Мой вопрос таков: Вот  Эдуард Успенский, на мой взгляд, л...Слезы ангелов
  • евгения кузина
    Большое спасибо, Вам ,Олег! Очень добрая история!!🐯Круглые глаза

Пять минут хорошего настроения. Мальдивы

Пять минут хорошего настроения. Мальдивы

Наконец-то хорошая новость для пенсионеров - на Мальдивы теперь можно путешествовать без визы! Мечта россиянина: жить на Мальдивах, получать зарплату, как в Лихтенштейне, жрать, как американцы, пить, как немцы, развлекаться, как бразильцы и чтобы за него на Россию работал китаец с зарплатой эфиопа, мозгами японца и трудолюбием сингапурца.

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