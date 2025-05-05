💪И вновь понедельник стоит у дверей. Пусть будет он полон приятных вестей, Добра, позитива, удачи, везения.
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💪И вновь понедельник стоит у дверей. Пусть будет он полон приятных вестей, Добра, позитива, удачи, везения.